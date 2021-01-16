В британском Солсбери собор, которому более 800 лет, переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса

Как сообщается в Twitter окружной больницы, на вакцинацию в собор пригласили жителей старше 80 лет. На сайте ВВС говорится, что во время процедур в соборе организовано музыкальное сопровождение из произведений Баха и Генделя. Собор в Солсбери стал широко известен в России в связи с «делом Скрипалей». В Британии даже заказали ребрендинг города, чтобы изменить его восприятие у туристов.
2021-01-16T23:08:48+03:00
2021-01-16T23:08:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:08, 16 января 2021
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