В британском Солсбери собор, которому более 800 лет, переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса

Как сообщается в Twitter окружной больницы, на вакцинацию в собор пригласили жителей старше 80 лет. На сайте ВВС говорится, что во время процедур в соборе организовано музыкальное сопровождение из произведений Баха и Генделя. Собор в Солсбери стал широко известен в России в связи с «делом Скрипалей». В Британии даже заказали ребрендинг города, чтобы изменить его восприятие у туристов.