Компания Apple по данным западных СМИ работает над складным айфоном

Об очередной новаторской инициативе Apple узнало агентство Bloomberg. Осведомлённый источник рассказал, что компания пока разработала прототипы складных экранов для внутреннего тестирования, но дальше пока не продвинулась. В случае если идею доведут до логичного завершения, это позволит яблочной корпорации получить девайс с более крупным экраном, который при этом будет легче помещаться в карман. В компании обсуждают складные экраны разных размеров, в том числе сходный по величине с почти семидюймовым дисплеем новейшего айфона. Экраны, которые тестирует Apple, разделяет практически незаметный шарнир по аналогии с гаджетами Samsung, отмечает агентство. Выпуск складного смартфона стал бы радикальным поворотом для Apple, пишет Bloomberg. Подобные устройства сейчас делают некоторые конкуренты компании — в частности, Samsung и Huawei. Разработка Apple займет несколько лет, сейчас компания сосредоточена на флагманских айфонах и айпадах следующего поколения. Их планируют представить в конце года.

В Apple пока не комментировали информацию о работе над складными айфонами.