Совет IIHF может принять решение по месту проведения чемпионата мира 18 января

Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. По его словам, исходя из сложившейся ситуации решено провести совет в понедельник в видеоформате". ЧМ по хоккею должен пройти весной-начале лета в Белоруссии и Латвии. Против проведения матчей в Минске выступает белорусская оппозиция и ряд спонсоров турнира.
2021-01-16T23:06:52+03:00
2021-01-16T23:06:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2775008-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:06, 16 января 2021
Загрузка комментариев...