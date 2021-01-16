Минэнерго Белоруссии заявило, что на БелАЭС произошло отключение первого энергоблока

БелТА уточняет, что сработала система защиты. Белорусские власти подчеркивают, что радиационный фон в районе станции остается в норме. Между тем, муниципалитет Вильнюса, который расположен в 50 км от БелАЭС, призывает жителей, которые не успели забрать в аптеках таблетки йода на случай аварии на Белорусской атомной станции сделать это до конца текущего месяца.
2021-01-16T23:06:23+03:00
2021-01-16T23:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 16 января 2021
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