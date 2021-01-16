Страны ЕС недовольны «господством доллара» на мировых рынках, а также американскими санкциями против Ирана

По сведениям Financial Times, эти темы представлены в проекте Еврокомиссии, который будет обсуждаться и, вероятно, будет принят 19 января. В проекте, в частности, говорится, что «годы президентства Трампа высветили уязвимости Европы, и нужно их устранить, а рынки стоит защитить от «последствий незаконного экстерриториального применения санкций».