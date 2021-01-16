Страны ЕС недовольны «господством доллара» на мировых рынках, а также американскими санкциями против Ирана

По сведениям Financial Times, эти темы представлены в проекте Еврокомиссии, который будет обсуждаться и, вероятно, будет принят 19 января. В проекте, в частности, говорится, что «годы президентства Трампа высветили уязвимости Европы, и нужно их устранить, а рынки стоит защитить от «последствий незаконного экстерриториального применения санкций».
2021-01-16T23:05:14+03:00
2021-01-16T23:05:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:05, 16 января 2021
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