ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального на отказ российских властей заводить уголовное дело о его отравлении

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на отказ российских властей заводить уголовное дело о его отравлении. Об этом сам политик написал в своем Твиттере. Как ранее рассказывала адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, в жалобе Навальный требует признать нарушение статьи европейской конвенции по правам человека, в котором говорится о праве на жизнь.
2021-01-16T22:06:34+03:00
2021-01-16T22:06:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 16 января 2021
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