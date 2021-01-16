ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального на отказ российских властей заводить уголовное дело о его отравлении

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на отказ российских властей заводить уголовное дело о его отравлении. Об этом сам политик написал в своем Твиттере. Как ранее рассказывала адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, в жалобе Навальный требует признать нарушение статьи европейской конвенции по правам человека, в котором говорится о праве на жизнь.