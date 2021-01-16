Минспорта РФ приступит к вакцинации спортсменов от коронавируса после выработки рекомендаций ФМБА и Роспотребнадзора

Минспорта России приступит к вакцинации спортсменов от коронавируса после выработки рекомендаций Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора. Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин. Ранее сообщалось, что Минспорт и ФМБА прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.