Минспорта РФ приступит к вакцинации спортсменов от коронавируса после выработки рекомендаций ФМБА и Роспотребнадзора

Минспорта России приступит к вакцинации спортсменов от коронавируса после выработки рекомендаций Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора. Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин. Ранее сообщалось, что Минспорт и ФМБА прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.
2021-01-16T21:04:04+03:00
2021-01-16T21:04:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 16 января 2021
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