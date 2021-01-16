Z Архив новостей новости
5 2 6 159
21:04, 16 января 2021

Минспорта РФ приступит к вакцинации спортсменов от коронавируса после выработки рекомендаций ФМБА и Роспотребнадзора

Минспорта России приступит к вакцинации спортсменов от коронавируса после выработки рекомендаций Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора. Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин. Ранее сообщалось, что Минспорт и ФМБА прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 129 6 10338 09:53
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 106 6 9116 15.01
Новости

Германия сообщила о передаче данных России по делу об отравлении Алексея Навального Москву призывают немедленно начать расследование случившегося…

5 56 6 6904
Блоги

Алексей Навальный политик

О Германии и немцах ⠀ У меня тут был довольно широкий круг общения. И каждому я могу сказать только огромное спасибо…

5 83 6 10428 20:03
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3383226

5 49 6 6373 19:05
#слушать 50:35 ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 234 6 30434 10.01
Новости

Германия ответила на запросы России по делу об отравлении Алексея Навального В Берлине рассчитывают, что Москва незамедлительно начнёт расследование преступления против оппозиционера…

5 49 6 6945
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Бан Трампа — никакая не цензура, а ответственное решение Твиттера в ответ на совершенное преступление Претензии к выступлениям Дональда Трампа сводятся к двум категориям — заведомая ложь и призывы к преступлениям…

5 74 6 10499 10.01
Блоги

«Внуково», куда 17 января должен прилететь Навальный, не разрешил журналистам вести съемку В аэропорту организацию съемки расценивают как массовое мероприятие, которое не разрешается проводить в условиях пандемии коронавируса…

5 242 6 35897 15.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 49 6 7428 12.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Teachers, leave them kids alone!» Российский закон ни в коей мере не препятствует и, уж тем более, не запрещает деятельность СМИ-иноагентов – лишь обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность…

5 152 6 24797 14.01
Блоги

Александр Минкин журналист

Вся власть России обледенела Он явно очень опасен (ничем иным паническую активность силовиков объяснить невозможно). Раз так, то в целях безопасности следует ввести в Москву реку авианосец в район Ново-Огарёво. Для корабельной артиллерии 20 км до Внуково — пустяк…

5 37 6 6507 19:37
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Блок-даун» Если хостингу Youtube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е…

5 162 6 29282 15.01
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

О деле врачей, секретном агенте и «корабле дураков» Кто-то скажет, что эти сюжеты остались в прошлом и нас не касаются. Дай бог. Главное, не оказаться на «корабле дураков» − с пассажирами, которые живут своей жизнью, не подозревая, что эта жизнь катится ко всем чертям…

5 125 6 23132 12.01
Блоги

Илья Пономарев политик

Американское общество лишают важного права У Трамбо были левые взгляды. У меня тоже. Меня всегда возмущало табуирование в США этого мировоззрения, которое в течение многих лет политическими оппонентами приравнивалось к симпатиям к сопернику Америки в холодной войне…

5 37 6 6844 11.01
Новости

Международная федерация хоккея считает невозможным проведение ЧМ в Белоруссии без изменения политической ситуации Президент этой организации Рене Фазель сказал, что не видит в республике диалога между властью и оппозицией…

5 51 6 17352

Популярное за неделю

Новости

Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному Федеральное ведомство по делам юстиции передало Москве протоколы допроса политика прокуратурой Берлина

5 36 6 30863
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С одной стороны движется Навальный за «Новичком», с другой стороны движется шаман за санитарами. То есть понятно, что у Владимира Владимировича есть возможность организовать круговую оборону…

5 31 6 88116 13.01
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 234 6 30457 10.01
Блоги

Борис Акунин писатель

Я очень надеялся, что этого не произойдет У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта…

5 297 6 191843 13.01
Интервью Разворот (утренний)

Константин Северинов гость: Константин Северинов доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса (США)

Уровень антител, который возникает после вакцинации, настолько зашкаливающий, что даже если мутации, которые есть в новом варианте, ослабляют взаимодействие, то почти наверняка все равно вакцина будет действовать…

5 16 6 76319 11.01
#слушать 20:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8948072
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4766749

Сегодня в эфире