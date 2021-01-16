Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер впервые публично раскритиковал политику Кремля

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, ныне председатель советов директоров «Роснефти» и компании Nord Stream-2, впервые публично раскритиковал политику Кремля. В интервью Der Spiegel он признал, что ряд действий российского руководства, в т.ч. аннексия Крыма, нарушают международные правовые нормы. При этом Шредер уточнил, что эта констатация не дает ответа на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. В то же время, как отмечается на сайте «DW», экс-канцлер заявил, что санкции за нарушение международного права «бессмысленны» и, по его мнению в переводе «DW», «ни один президент России уже не вернет Крым». Другим примером того, что Россия «перешла недозволенные границы», Шредер назвал хакерские атаки на серверы бундестага, которые Москва не признаёт. Впрочем, по мнению Шредера, эти компьютерные взломы не дают ответа на вопрос от том, как нужно относиться к России. Что касается покушений на Сергея Скрипаля и Алексея Навального, то они, с точки зрения бывшего канцлера, тоже влияют на отношение к России, но реакция на них зависит от доказательств и идентификации подозреваемых. Шредер уточнил, что выразил Навальному свое сочувствие.