Международная федерация хоккея примет итоговое решение о матчах ЧМ-21 в Белоруссии в ближайшие пять дней

Об этом РИА «Новости» сообщил глава организации Рене Фазель. Белорусская оппозиция добивается отмены матчей на территории страны или же бойкота турнира. Сегодня сразу два крупнейших спонсора чемпионата мира – Школа и Нивеа объявили, что откажутся от поддержки турнира, если игры будут проходить в Минске. Помимо Белоруссии, матчи ЧМ запланированы в Риге.
2021-01-16T20:43:57+03:00
2021-01-16T20:43:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:43, 16 января 2021
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