Z Архив новостей новости
5 6 6 794
20:43, 16 января 2021

Международная федерация хоккея примет итоговое решение о матчах ЧМ-21 в Белоруссии в ближайшие пять дней

Об этом РИА «Новости» сообщил глава организации Рене Фазель. Белорусская оппозиция добивается отмены матчей на территории страны или же бойкота турнира. Сегодня сразу два крупнейших спонсора чемпионата мира – Школа и Нивеа объявили, что откажутся от поддержки турнира, если игры будут проходить в Минске. Помимо Белоруссии, матчи ЧМ запланированы в Риге.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 129 6 10338 09:53
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 106 6 9116 15.01
Новости

Германия сообщила о передаче данных России по делу об отравлении Алексея Навального Москву призывают немедленно начать расследование случившегося…

5 56 6 6904
Блоги

Алексей Навальный политик

О Германии и немцах ⠀ У меня тут был довольно широкий круг общения. И каждому я могу сказать только огромное спасибо…

5 83 6 10428 20:03
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3383226

5 49 6 6373 19:05
#слушать 50:35 ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 234 6 30434 10.01
Новости

Германия ответила на запросы России по делу об отравлении Алексея Навального В Берлине рассчитывают, что Москва незамедлительно начнёт расследование преступления против оппозиционера…

5 49 6 6945
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Бан Трампа — никакая не цензура, а ответственное решение Твиттера в ответ на совершенное преступление Претензии к выступлениям Дональда Трампа сводятся к двум категориям — заведомая ложь и призывы к преступлениям…

5 74 6 10499 10.01
Блоги

«Внуково», куда 17 января должен прилететь Навальный, не разрешил журналистам вести съемку В аэропорту организацию съемки расценивают как массовое мероприятие, которое не разрешается проводить в условиях пандемии коронавируса…

5 242 6 35897 15.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 49 6 7428 12.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Teachers, leave them kids alone!» Российский закон ни в коей мере не препятствует и, уж тем более, не запрещает деятельность СМИ-иноагентов – лишь обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность…

5 152 6 24797 14.01
Блоги

Александр Минкин журналист

Вся власть России обледенела Он явно очень опасен (ничем иным паническую активность силовиков объяснить невозможно). Раз так, то в целях безопасности следует ввести в Москву реку авианосец в район Ново-Огарёво. Для корабельной артиллерии 20 км до Внуково — пустяк…

5 37 6 6507 19:37
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Блок-даун» Если хостингу Youtube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е…

5 162 6 29282 15.01
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

О деле врачей, секретном агенте и «корабле дураков» Кто-то скажет, что эти сюжеты остались в прошлом и нас не касаются. Дай бог. Главное, не оказаться на «корабле дураков» − с пассажирами, которые живут своей жизнью, не подозревая, что эта жизнь катится ко всем чертям…

5 125 6 23132 12.01
Блоги

Илья Пономарев политик

Американское общество лишают важного права У Трамбо были левые взгляды. У меня тоже. Меня всегда возмущало табуирование в США этого мировоззрения, которое в течение многих лет политическими оппонентами приравнивалось к симпатиям к сопернику Америки в холодной войне…

5 37 6 6844 11.01
Новости

Международная федерация хоккея считает невозможным проведение ЧМ в Белоруссии без изменения политической ситуации Президент этой организации Рене Фазель сказал, что не видит в республике диалога между властью и оппозицией…

5 51 6 17352

Популярное за неделю

Новости

Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному Федеральное ведомство по делам юстиции передало Москве протоколы допроса политика прокуратурой Берлина

5 36 6 30863
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С одной стороны движется Навальный за «Новичком», с другой стороны движется шаман за санитарами. То есть понятно, что у Владимира Владимировича есть возможность организовать круговую оборону…

5 31 6 88116 13.01
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 234 6 30457 10.01
Блоги

Борис Акунин писатель

Я очень надеялся, что этого не произойдет У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта…

5 297 6 191843 13.01
Интервью Разворот (утренний)

Константин Северинов гость: Константин Северинов доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса (США)

Уровень антител, который возникает после вакцинации, настолько зашкаливающий, что даже если мутации, которые есть в новом варианте, ослабляют взаимодействие, то почти наверняка все равно вакцина будет действовать…

5 16 6 76319 11.01
#слушать 20:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8948072
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4766749

Сегодня в эфире