Страницы Дональда Трампа в ФБ и инстаграме снова стали доступны

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг говорил, аккаунты Трампа останутся заблокированы до окончания его президентского срока, т.е. до 20 января. С чем связана досрочная разблокировка страниц президента, не уточняется. 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Это произошло после штурма здания Конгресса сторонниками действующего президента.
2021-01-16T20:36:26+03:00
2021-01-16T20:36:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:36, 16 января 2021
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