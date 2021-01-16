Страницы Дональда Трампа в ФБ и инстаграме снова стали доступны

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг говорил, аккаунты Трампа останутся заблокированы до окончания его президентского срока, т.е. до 20 января. С чем связана досрочная разблокировка страниц президента, не уточняется. 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Это произошло после штурма здания Конгресса сторонниками действующего президента.