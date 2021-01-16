Дмитрий Медведев считает, что соцсети развернули против Дональда Трампа «информационную войну без правил»

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что соцсети развернули против действующего президента США Дональда Трампа «информационную войну без правил». В статье для ТАСС он назвал действия соцсетей «оголтелой цензурой» и заявил, что они манипулируют новостями и фактами.

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал блокировку Трампа в соцсетях травлей. Он считает, что действующий президент просто не угодил правящим элитам США.

При этом митрополит Иларион уверен, что сложившаяся ситуация угрожает безопасности США.