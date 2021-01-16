Защите одной из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой не удалось обжаловать решение о ее аресте до 8 марта

Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу адвокатов. Защита Колесниковой намерена обжаловать это решение в минском горсуде. Член президиума КС оппозиции была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. Позже ей предъявили обвинение в призывах к захвату власти.