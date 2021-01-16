Защите одной из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой не удалось обжаловать решение о ее аресте до 8 марта

Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу адвокатов. Защита Колесниковой намерена обжаловать это решение в минском горсуде. Член президиума КС оппозиции была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. Позже ей предъявили обвинение в призывах к захвату власти.
2021-01-16T20:32:18+03:00
2021-01-16T20:33:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 16 января 2021
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