Евросоюз планирует заявить, что мировые рынки слишком зависят от доллара

Об этом со ссылкой на проект Еврокомиссии и источники в ней пишет Financial Times. По сведениям издания, проект будет принят во вторник, 19 января, в преддверии инаугурации Джо Байдена и еще может измениться. Документ в первую очередь обратит внимание на трудности, с которыми столкнулся ЕС после того, как действующий президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана.
2021-01-16T20:03:05+03:00
2021-01-16T20:03:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 16 января 2021
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