Евросоюз планирует заявить, что мировые рынки слишком зависят от доллара

Об этом со ссылкой на проект Еврокомиссии и источники в ней пишет Financial Times. По сведениям издания, проект будет принят во вторник, 19 января, в преддверии инаугурации Джо Байдена и еще может измениться. Документ в первую очередь обратит внимание на трудности, с которыми столкнулся ЕС после того, как действующий президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана.