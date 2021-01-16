Джо Байден предложил назначить Викторию Нуланд заместителем главы Госдепа США по политическим вопросам

Избранный президент США Джо Байден предложил назначить Викторию Нуланд заместителем главы Госдепартамента США по политическим вопросам. В годы президентства Джорджа Буша-младшего Нуланд была постпредом США в НАТО, при Бараке Обаме — помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. В 2014 году она приезжала в Киев во время протестов на Майдане. В штабе Байдена отметили, что Нуланд работала при пяти президентах США и девяти госсекретарях и «обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов».
2021-01-16T20:02:42+03:00
2021-01-16T20:02:42+03:00
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20:02, 16 января 2021
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