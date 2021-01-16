Власти Москвы расширили перечень категорий граждан для записи на вакцинацию от коронавируса

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 19 января прививки могут сделать индивидуальные предприниматели, их работники и самозанятые. Вакцинация препаратом «Спутник V» в столице началась в декабре. Собянин ранее говорил, что в рамках борьбы с COVID-19 в Москве необходимо привить до 7 млн человек.
2021-01-16T19:36:57+03:00
2021-01-16T19:36:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 16 января 2021
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