До 50-ти тыс. противников коронавирусных ограничений вышли на демонстрацию в Вене

Как передает ТАСС, демонстрация против жестких ограничений и ношения масок прошла из центра города по кольцевой улице австрийской столицы. Полиция в связи с этим перекрыла проезд автотранспорта по центральным улицам. Противники коронавирусных мер демонстративно не соблюдали мер безопасности, не соблюдали дистанцию и были без СИЗ. Правительство Австрии сегодня провело совещание с ведущими экспертами в сфере здравоохранения, которые рекомендовал продлить карантин еще на две-три недели.
2021-01-16T19:36:41+03:00
2021-01-16T19:36:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 16 января 2021
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