До 50-ти тыс. противников коронавирусных ограничений вышли на демонстрацию в Вене

Как передает ТАСС, демонстрация против жестких ограничений и ношения масок прошла из центра города по кольцевой улице австрийской столицы. Полиция в связи с этим перекрыла проезд автотранспорта по центральным улицам. Противники коронавирусных мер демонстративно не соблюдали мер безопасности, не соблюдали дистанцию и были без СИЗ. Правительство Австрии сегодня провело совещание с ведущими экспертами в сфере здравоохранения, которые рекомендовал продлить карантин еще на две-три недели.