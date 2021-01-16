ВОЗ выступила против введения сертификатов о COVID-вакцинации для трансграничных поездок

Организация мотивировала это тем, что доступность COVID-вакцин во многих странах мира крайне ограничена и их эффективность только изучается. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, представители ВОЗ также призвали «нарастить лабораторные мощности для изучения т.н «британского» штамма COVID-19, отличающегося повышенной заразностью.
2021-01-16T19:36:18+03:00
2021-01-16T19:36:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 16 января 2021
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