ВОЗ выступила против введения сертификатов о COVID-вакцинации для трансграничных поездок

Организация мотивировала это тем, что доступность COVID-вакцин во многих странах мира крайне ограничена и их эффективность только изучается. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, представители ВОЗ также призвали «нарастить лабораторные мощности для изучения т.н «британского» штамма COVID-19, отличающегося повышенной заразностью.