Виктория Нуланд может вернуться в Госдеп США

Избранный президент Джо Байден выдвинул ее кандидатуру на пост Первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства. В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в конгрессе США выступила за ужесточение антироссийских санкций. Вскоре после этого ей отказали в российской визе в ответ на санкции США.
2021-01-16T19:35:59+03:00
2021-01-16T19:35:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 16 января 2021
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