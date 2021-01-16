Виктория Нуланд может вернуться в Госдеп США

Избранный президент Джо Байден выдвинул ее кандидатуру на пост Первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства. В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в конгрессе США выступила за ужесточение антироссийских санкций. Вскоре после этого ей отказали в российской визе в ответ на санкции США.