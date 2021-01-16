Сборная России снова осталась четвертой в женской эстафете на этапе Кубка Мира по биатлону в Оберхофе

На первом этапе Евгения Павлова продемонстрировала очень хорошую скорость. По этому показателю она была среди лидеров, но все усилия дезавуировала вторая стрельба. Ей пришлось бежать штрафной круг, что отбросило нашу команду на 10 место. Лариса Куклина на втором этапе при прекрасной стрельбе с одним дополнительным патроном вернулась в пятерку. Светлана Миронова на третьем сохранила позиции с примерно такими же показателями, хотя имела возможность даже приблизиться к подиуму. Отличный ход помог ей передать эстафету четвертой, но Ульяна Кайшева при этом ушла на дистанцию всего в нескольких секундах от третьего места. В лидеры, между тем, выбралась сборная Белоруссии, которую преследовала Дениз Херман из команды Германии. Кайшева прекрасно стреляла, но шведка Хана Оберг не дала ей шанса и заняла третье место. Первое досталось немецким биатлонисткам, которые все же обошли белорусских девушек.

В воскресенье на 6 этапе Кубка Мира по биатлону в Оберхофе пройдут мужской и женский масс-старты.