Россия в конце месяца возобновит авиасообщение еще с несколькими странами

За исключением Финляндии других государств Европы это не коснется.

В Хельсинки регулярные рейсы из Москвы и Петербурга начнут выполнять с 27 января. С того же дня российские самолеты будут летать во Вьетнам, Индию, Катар и обратно. Решение возобновить полёты в эти страны приняли после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Власти считают, что ситуация в этих странах соответствует необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям. В столицу Катара самолеты из России будет летать трижды в неделю, в другие страны дважды. Московские власти тем временем расширяют категории для вакцинации. Со вторника привиться смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые, написал мэр в своём блоге. Ранее Сергей Собянин говорил, что в Москве необходимо вакцинировать от ковида до семи миллионов человек. Пока же по его оценке от ковида в городе привились 140 тысяч человек. Напомню, в минувшую среду прививку дали возможность сделать сотрудникам сферы научных исследований, информационных технологий, связи и недвижимости. В России за сутки от пандемии по данным оперативного штаба умерли 590 человек — максимум с начала года. Новых заболевших 24 тысячи с небольшим. В Москве за минувший день заразилось почти 4700 человек — почти на тысячу меньше, чем вчера, умерли 79 пациентов.

С понедельника в Москве все столичные школьники вернутся к очному формату обучения. Ограничения в середине недели в столице могут смягчить, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.