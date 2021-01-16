WhatsApp продлил срок, в течение которого 2 млрд его клиентов должны принять условия нового соглашения

Теперь пользователи могут сделать это до 15 мая, а учетные записи не согласных с правилами пока не будут блокировать. Ранее от пользователей мессенджера требовали принять новое соглашение до 8 февраля либо прекратить его использование. Из текста следовало, что личные данные пользователей WhatsApp станут доступны всем приложениям Facebook. Это нововведение вызвало массовое недовольство в интернете. Однако позже руководство WhatsApp заверило, что переписка пользователей по-прежнему будет защищена сквозным шифрованием. Также в компании отметили, что часть информации передавалась Facebook и ранее.