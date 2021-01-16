ФБ ввел дополнительные ограничения в отношении пользователей из США в преддверии инаугурации Джо Байдена

Как сообщается в блоге компании, 20 января соцсеть будет блокировать создание любых новых мероприятий рядом с Белым домом и Капитолием, а также возле зданий капитолиев в американских штатах. Также компания продолжит блокировать создание событий в США с неамериканских аккаунтов. Кроме того, в Facebook продолжает действовать запрет на размещение политической рекламы. На днях глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство в преддверии инаугурации Байдена фиксирует в интернете значительное количество угроз безопасности, в том числе призывы к вооруженным протестам.