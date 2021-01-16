Skoda вслед за Nivea отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Беларуси

ЧМ пройдет с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Глава IIHF Рене Фазель после встречи с Александром Лукашенко 11 января подтвердил, что турнир пройдет в Беларуси и Латвии, как и предполагалось. Через несколько дней он стал утверждать, что вместе с генсеком IIHF Хорстом Лихтнером дал Лукашенко понять, «что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране».
2021-01-16T18:32:58+03:00
2021-01-16T18:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 16 января 2021
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