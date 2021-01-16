Skoda вслед за Nivea отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Беларуси

ЧМ пройдет с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Глава IIHF Рене Фазель после встречи с Александром Лукашенко 11 января подтвердил, что турнир пройдет в Беларуси и Латвии, как и предполагалось. Через несколько дней он стал утверждать, что вместе с генсеком IIHF Хорстом Лихтнером дал Лукашенко понять, «что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране».