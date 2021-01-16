Суд в Минске оставил под стражей члена президиума КС белорусской оппозиции Марии Колесниковой

Апелляция на продление срока ареста отклонена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. Защита намерена уже завтра оспорить это решение в городском суде Минска. Ранее следствие продлило срок содержания Колесниковой под стражей до 8 марта. Колесникову арестовали по обвинению в призывах к захвату власти.