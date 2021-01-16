Швейцарская страховая компания Zurich Insurance выходит из проекта «Северный поток — 2»

Об этом агентству Bloomberg рассказали близкие к происходящему источники. По их словам, решение связано с угрозой американских санкций. Представитель страховшика отказался комментировать эти сообщения, отметив лишь, что компания «стремится полностью соблюдать любые применимые санкционные требования. Ранее под угрозой американских санкций из проекта вышли норвежский сертификатор и датский консультант.
2021-01-16T18:32:09+03:00
2021-01-16T18:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 16 января 2021
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