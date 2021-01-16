Швейцарская страховая компания Zurich Insurance выходит из проекта «Северный поток — 2»

Об этом агентству Bloomberg рассказали близкие к происходящему источники. По их словам, решение связано с угрозой американских санкций. Представитель страховшика отказался комментировать эти сообщения, отметив лишь, что компания «стремится полностью соблюдать любые применимые санкционные требования. Ранее под угрозой американских санкций из проекта вышли норвежский сертификатор и датский консультант.