Политический аналитик Шрайбман: Отказ спонсоров от поддержки ЧМ в Белоруссии не повлияет на политику Лукашенко

Отказ спонсоров от поддержки чемпионата мира в Белоруссии не повлияет на политику президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политический аналитик Артем Шрайбман.

«Для Лукашенко сейчас период самого острого политического кризиса за всю его историю правления. Хоккей для него, конечно, очень важен, но не настолько как его власть. Идти на какие-то политические уступки ради хоккея он не станет. Он скорее дождется того, что под давлением спонсоров и западных хоккейных федераций чемпионат мира перенесут из Минска.

Все санкции и символические бойкоты пока что не наносят прямого вреда его способности править страной», — сказал он.

Крупные спонсоры чемпионата мира по хоккею отказались поддержать первенство, если оно пройдет в Белоруссии. Чешский автогигант спонсировал соревнования на протяжении почти 30 лет, производитель средств ухода Nivea Men — более 10 лет. В своих заявлениях компании отметили приверженность к правам человека. Международная федерация хоккея также считает невозможным проведение ЧМ в Белоруссии без изменения политической ситуации. Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.