Новым председателем важнейшей политической силы ФРГ – Христианско-демократического союза избран Армин Лашет

Выборы проходили при помощи электронного голосования на виртуальном съезде Христианско-демократического союза. Нынешний премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет победил во втором туре против бывшего лидера фракции ХДС в бундестаге Фридриха Мерца.

521 голос делегаты съезда отдали за Лашета, 466 – за Мерца. Десять человек воздержались. В первом туре голосования участвовали три кандидата. Фридрих Мерц получил на пять голосов больше Армина Лашета. Во втором туре голоса третьего кандидата, председателя комитета бундестага по иностранным делам, Норберта Рёттгена, отошли к Лашету.

Новый председатель ХДС взял курс на общественную интеграцию и примирение различных течений в партии. Мерц в своей предвыборной речи напротив призывал к политическим спорам и оттачиванию профиля Христианско-демократического союза.

Армин Лашет также подчеркнул готовность привести партию к осенним выборам в бундестаг и выставить кандидатуру канцлера от ХДС. Пока неизвестно, кто им станет. Возможны различные варианты. Среди фаворитов на этот пост – председатель Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Ранее Лашет ответил на вопрос «Эха Москвы», как он собирается строить отношения с Москвой, в случае избрания канцлером. Председатель ХДС заявил, что после хакерской атаки на бундестаг, убийства Зелимхана Хангошвили в центре Берлина и отравления Алексея Навального в России отношения между двумя странами значительно напряжены. Однако он будет стараться поддерживать контакты и сотрудничать в доступных областях: например, при борьбе против климатических изменений.

Делегаты съезда должны подтвердить свои голоса, послав письмо в центральный офис партии в Берлине. Официальное подтверждение победителя выборов ожидается 22 января.