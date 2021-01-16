Полиция начала задерживать сторонников политика Алексея Навального в Петербурге

Некоторые из них собирались ехать в Москву, встречать оппозиционера, который возвращается из Германии.

С утра полиция изъяла автомобиль активиста Дмитрия Скурихина. На автомобиле написано: «Скажи Путину нет!» и «Не признаю Путина президентом». На этой машине Скурихин собирался ехать в Москву, встречать Алексея Навального. Задержали Скурихина за прошлогоднюю мирную акцию протеста. Также полиция задержала сегодня гражданскую активистку Александру Шашок. Формальной причиной стала прошлогодняя акции солидарности с протестующим Хабаровском, однако девушка тоже собиралась ехать в Москву, встречать Навального. Девушка находится сейчас в отделе полиции. Также в центре Петербурга сейчас проходят одиночные пикеты в поддержку Навального. Полиция уже задержала двух человек. Как пишет издание «Фонтанка.ру», не указывая источник информации, с утра оперативники всех силовых подразделений, так или иначе связанных по роду службы с пресечением несанкционированных акций и митингов, находятся в готовности номер один. На рабочих местах и в «поле» в эти выходные находится практически весь личный состав Центра «Э», сотрудники профильного отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом регионального управления ФСБ. Также наготове Росгвардия. Напомним, прокуратура Москвы сообщили ранее, что массовое мероприятие в аэропорту «Внуково», куда прилетает Навальный, незаконно. Администрация аэропорта под предлогом борьбы с коронавирусом запретила съемку пассажиров, прибывающих завтрашним рейсом.

Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию из Германии завтра вечером.