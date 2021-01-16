Skoda и Nivea Men не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае его проведения в Белоруссии

Чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае его проведения в Белоруссии. Об этом компании сообщили в своих Twitter-аккаунтах.

Skoda спонсировала хоккейный чемпионат мира на протяжении последних 28 лет, Nivea Men — более 10. В заявлениях обе компании отметили свою приверженность правам человека. Причем, представители Nivea уже сообщили о своем решении в Международную федерацию хоккея. В компании заявили, что выступают за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Первенство Мира по хоккею должно пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако многие организации по потребовали найти белорусской столице замену из-за политической обстановки в стране. Напомню, что в Белоруссии с конца августа продолжаются массовые протестные акции граждан, не согласных с результатами президентских выборов в стране. При этом мирные демонстрации жестоко подавляются силовыми структурами.

Президент ИИХФ Рене Фазель до последнего держался за проведение турнира в Минске, опасаясь серьезных финансовых неустоек белорусским властям, а также дополнительных расходов по переносу Чемпионата в другую страну. Однако жесткая позиция ведущих спонсоров способна перевернуть ситуацию. Неудивительно, что после встречи с Александром Лукашенко, господин Фазель вновь напомнил, что что Латвийская хоккейная ассоциация готова провести все матчи Чемпионата в Риге. И рассказал о желании принять турнир Датского хоккейного союза и переговорах на эту тему с Федерацией хоккея Словакии.

Такое давление никак не повлияет на политику Александра Лукашенко, сказал «Эху Москвы» белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает оправданной попытку воспользоваться ситуацией, чтобы добиться от белорусского президента Александра Лукашенко политических решений.

Алексей Венедиктов полагает, что сам по себе бойкот соревнований не заставит Минск изменить политический курс.

На недавней встрече с Рене Фазелем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что его действия будут зависеть от решения международной федерации хоккея по вопросу о проведении чемпионата мира.

Окончательное решение о проведении турнира должно быть принято на совете Международной федерации хоккея, который запланирован на конец января.