Матч отборочного турнира ЧМ-22 по футболу между сборными Мальты и России пройдет на Национальном стадионе в Та Кали рядом со столицей Мальты Валлеттой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты. Матч на Мальте станет для сборной России первым в 2021 году. Игра состоится 24 Марта. Национальный стадион является домашним для сборной Мальты. Построенная в 1980 году арена вмещает 17 тыс. зрителей.