Матч отборочного турнира ЧМ-22 по футболу между сборными Мальты и России пройдет на Национальном стадионе в Та Кали рядом со столицей Мальты Валлеттой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты. Матч на Мальте станет для сборной России первым в 2021 году. Игра состоится 24 Марта. Национальный стадион является домашним для сборной Мальты. Построенная в 1980 году арена вмещает 17 тыс. зрителей.
2021-01-16T17:34:18+03:00
2021-01-16T17:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 16 января 2021
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