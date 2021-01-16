Новым лидером германской партии ХДС стал глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет

За это проголосовало большинство делегатов партийного съезда. До 2018 года этой важнейшей политорганизацией ФРГ руководила Ангела Меркель, после нее — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но в феврале 20-го она подала в отставку. После избрания Армин Лашет становится одним из наиболее вероятных претендентов на пост федерального канцлера от блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в Бундестаг. Занимающая эту должность больше 15 лет Ангела Меркель ранее объявила, что не планирует участвовать в выборах.