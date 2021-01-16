Минюст ФРГ ответил на четыре запроса России по делу об отравлении Алексея Навального

Как сообщает DW, в частности, Москве передали протоколы допроса политика в прокуратуре Берлина. Федеральное правительство исходит из того, что Москва теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против политика. В правительстве Германии подчеркивают, что личные данные о состоянии здоровья Навального подлежат строгой защите, и он не согласился на передачу этой информации российской стороне.
2021-01-16T17:33:18+03:00
2021-01-16T17:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 16 января 2021
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