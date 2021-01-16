ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу А. Навального на отказ российских властей заводить уголовное дело о его отравлении

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на отказ российских властей заводить уголовное дело о его отравлении. Об этом политик написал в своем Твиттере. Правительство Германии сообщило, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Военная лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи Навального следы отравляющего вещества из этой группы. К такому же выводу пришли лаборатории Франции и Швеции.
2021-01-16T18:08:00+03:00
2021-01-16T18:09:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2774882-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:08, 16 января 2021
Загрузка комментариев...