Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуры Виктории Нуланд и Уэнди Шерман на посты замгоссекретаря

Первая будет курировать политические вопросы в ранге первого зама, вторая займется контролем над вооружениями и международной безопасностью. Нуланд ранее была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Шерман участвовала в консультациях между США и Ираном относительно ядерной сделки с Тегераном. Обе работали в администрации Барака Обамы.
2021-01-16T17:32:02+03:00
2021-01-16T17:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 16 января 2021
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