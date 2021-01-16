Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуры Виктории Нуланд и Уэнди Шерман на посты замгоссекретаря

Первая будет курировать политические вопросы в ранге первого зама, вторая займется контролем над вооружениями и международной безопасностью. Нуланд ранее была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Шерман участвовала в консультациях между США и Ираном относительно ядерной сделки с Тегераном. Обе работали в администрации Барака Обамы.