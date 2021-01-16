Полицейские пришли домой к мундепутатам Галяминой, Янкаускасу, Власову с предупреждениями от прокуратуры

Полицейские пришли домой к муниципальным депутатам Юлии Галяминой, Константину Янкаускасу, Сергею Власову, а также к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову с предупреждениями от прокуратуры. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов.

«Я связываю визит полицейских с тем, что завтра в Россию возвращается Алексей Навальный, сейчас происходит своеобразное соцсоревнование между различными правоохранительными органами. Силовики пытаются угадать монаршью волю, ФСИН хочет попробовать превратить закончившийся испытательный срок по условному приговору в реальный. Следственный комитет заводит дела на соратников Алексея Навального, прокуратура решила выступить в жанре предупреждений. Смысла в этом нету кроме как для отчетности, показать, что и прокуроры тоже активно участвуют», — сказал он.

О.Степанов отметил, что сотрудники МВД пришли по его старому адресу, поэтому он не ознакомился предупреждением.

Муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас также подтвердил приход полицейских в свою квартиру.

«Примерно в 11.30 утра ко мне в квартиру заявились трое сотрудников полиции и пытались мне вручить некое предостережение от прокуратуры, но поскольку никакой доверенности или иного документа, уполномочивающего их на передачу этого документа мне, у них не было, у нас на этом моменте общение закончилось Документ мне не был вручен», — рассказал он.

Ранее Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию из Германии вечерним рейсом «Победы» 17 января. Сторонники политика собираются встретить его в аэропорту. Федеральная служба исполнения наказаний намерена задержать политика в связи с требованием о замене условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Претензии ведомства связаны с тем, что оппозиционер не явился на регистрацию в московскую инспекцию.