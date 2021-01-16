Столичное управление ГИБДД предупреждает водителей о непростой дорожной обстановке в городе и рекомендует отказаться от личного транспорта в пользу общественного. В твиттере управления тем, кто все же собирается в путь на личном автомобиле рекомендуется снижать скорость, особенно на поворотах, заблаговременно готовиться к перестроениям и маневрам. Столичный главк МЧС еще утром предупредил москвичей о снеге, метели и гололедице.