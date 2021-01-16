Скандал на Открытом Чемпионеате Австралии по теннису

Более сорока участников турнира Большого Шлема вынуждены сесть на карантин без права тренировок.

Игроки оказались на борту чартерных рейсов, на которые почему то попали не только спортсмены. На том, который следовал из Лос-Анджелеса, оказалось два носителя вируса – член команды и такой вот сторонний пассажир. Второй рейс следовал из Абу-Даби, где только что закончился крупный международный турнир и среди летевших тоже был инфицированный. По австралийским законам это означает, что на14-дневный карантин помещаются все. Игроки обязались пройти его и так, но теперь они не имеют права покидать гостиничные номера и тренироваться, что напрочь убивает их подготовку к турниру. Среди пострадавших наша Светлана Кузнецова, белорусска Виктория Азаренко, а также Слоан Стивенс, Кей Нишикори, Анжелика Кербер и другие представители теннисной элиты. Между тем, спортсмены уверяли, что салон разделят на секции и в случае обнаружения больных, будут изолировать лишь отдельные сегменты, но этого сделано не было.

Всего с инфицированным контактировали более 40 спортсменов. В этом году Открытый чемпионат Австралии начнется на месяц позже обычного и пройдет с 8 по 21 февраля.