Полиция пришла сегодня в квартиры муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Юлии Галяминой и Сергея Власова

Об этом политики сообщили в своих социальных сетях. По словам депутатов, им пытались вручить предостережения от прокуратуры о недопустимости нарушения закона.

Полицейские приходили также к координатору московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову. В интервью «Эху Москвы» он связал этот визит с завтрашним возвращением Навального в Россию. По мнению Степанова, различные ведомства сейчас пытаются продемонстрировать максимальную активность в борьбе с оппозиционным политиком.

Олег Степанов пояснил, что полицейские пришли в квартиру, в которой он сейчас не живет, так что ознакомиться с документом ему не удалось.