Зоя Светова: Максимальный вес посылок в 20 кг достаточен для одного заключенного в месяц

Максимальный общий вес посылок в 20 килограмм — достаточно для одного заключенного в месяц. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитница Зоя Светова.

«Я не слышала о том, чтобы жаловались, что 20 килограмм в месяц на одного человека – это мало. Я не слышала такого, чтобы люди в колониях голодали, именно из-за того, что все-таки передачи туда передают достаточно регулярно. С голоду там никто не умирает», — сказала она.

С 17 января вступает в силу закон ограничивающий вес посылок и передач для осужденных до 20 килограмм. Несколько лет назад «Почта России» утвердила правила, предусматривающие отправление крупногабаритных посылок — до 50 килограммов, однако в колонии их не примут из-за превышения допустимого веса.