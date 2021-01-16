В Швейцарии в возрасте 57 лет скончался барон Бенджамин де Ротшильд — потомок основателя династии банкиров в седьмом поколении. Он возглавлял семейную группу компаний Edmond de Rothschild Group, председателем которой стал после смерти отца в 1997 году. По сведениям Le Figaro, стоимость активов под управлением группы составляет 173 млрд швейцарских франков (около $194 млрд).