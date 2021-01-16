Домой к московскому муниципальному депутату Константину Янкаускасу пришла полиция

У себя в инстаграме он рассказал, что полицейские пытались вручить ему предостережение от прокуратуры о недопустимости нарушения закона. Янкаускас предположил, что оно связано с возвращением Алексея Навального в Россию и встречей оппозиционера в аэропорту «Внуково». Янкаускас отказался получить предостережение, так как подобные документы, по его словам, должны вручать сотрудники прокуратуры. Полицейские также пришли к координатору московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову. Накануне прокуратура Москвы предостерегла от участия в завтрашней встрече Навального в аэропорту «Внуково», назвав это «несогласованном «публичным мероприятием».

Ранее Навальный объявил, что вернется в Россию из Германии рейсом «Победы». ФСИН пообещала предпринять все действия» по задержанию Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.