Крупные спонсоры чемпионата мира по хоккею отказались поддержать первенство, если оно пройдет в Белоруссии

Решение ряда компаний отказаться от спонсирования ЧМ по хоккею в случае его проведения в Белоруссии не стало неожиданностью для руководства Международной федерации хоккея. Об этом ТАСС заявил вице президент организации Калерво Куммола. По его мнению, другие спонсоры придерживаются такого же мнения. Сегодня стало известно, что Чешская «Шкода» и компания Nivea Men объявили, что не будут спонсировать турнир, если он пройдет в Белоруссии. Вопрос проведения матчей ЧМ в Белоруссии совет IIHF рассмотрит на следующей неделе. Точное время пока не определено.