Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Рейсы Москва-Ханой, Москва-Дели, Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург-Хельсинки будут выполняться два раза в неделю; Москва-Доха — три раза. Сегодня же оперативный штаб санкционировал увеличение числа регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти в неделю.
2021-01-16T16:32:08+03:00
2021-01-16T16:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 16 января 2021
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