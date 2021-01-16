Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Рейсы Москва-Ханой, Москва-Дели, Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург-Хельсинки будут выполняться два раза в неделю; Москва-Доха — три раза. Сегодня же оперативный штаб санкционировал увеличение числа регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти в неделю.