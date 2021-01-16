На 58-м году жизни умер глава группы Ротшильдов

Причиной смерти французского банкира барона Бенджмаина де Ротшильда стал сердечный приступ, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его семью. Предприниматель возглавлял совет директоров с 1997 года. Стоимость активов группы Ротшильдов, которая специализируется на частных банковских услугах, оценивается в 160 миллиардов евро.

