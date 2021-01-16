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16:06, 16 января 2021

В Норильске задержан начальник управления городской администрации

Он может стать обвиняемым по делу о гибели людей при сходе лавины.

Задержанный пока в статусе подозреваемого. Это начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Норильска. Имя его Следственный комитет не назвал, но судя по данным сайта управления городской администрации это Евгений Панфёров. Он по мнению следователей не проконтролировал оперативного дежурного, который получил от МЧС прогноз погоды на новогодние праздники и не включил в оперативную сводку предупреждение о сходе лавин в горных районах Красноярского края. Это привело к тому, что власти Норильска не знали о возможном ЧП и не приняли мер, чтобы его предотвратить. Не были в курсе и местные жители. В итоге неделю назад на горнолыжном комплексе в окрестностях города при сходе лавины погибла семья из 3-х человек, в том числе ребёнок полутора лет. Еще один мальчик, подросток попал в реанимацию с переломами и сильным обморожением.

Оперативный дежурный, который передал неполную сводку МЧС, задержан. Суд отправил его под домашний арест. Обыски прошли в администрации Норильска и у арендатора земельного участка, на котором располагается горнолыжный комплекс.



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