Крупные спонсоры чемпионата мира по хоккею отказались поддержать первенство, если оно пройдет в Белоруссии. Чешский автогигант спонсировал турниры на протяжении почти 30 лет, производитель косметики более 10 лет. В своих заявлениях компании отметили приверженность к правам человека.

Компания Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею в этом году, если его будут проводить в Белоруссии. Производитель средств ухода спонсировал соревнования на протяжении 10 лет. Федерации хоккея некоторых стран ранее также объявили о планах бойкотировать чемпионат.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает оправданной попытку воспользоваться ситуацией, чтобы добиться от белорусского президента Александра Лукашенко политических решений.

Алексей Венедиктов полагает, что сам по себе бойкот соревнований не заставит Минск изменить политический курс.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.