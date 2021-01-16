ЕСПЧ коммуницировал жалобу на отказ возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального

Соответствующий документ разместил у себя в твиттере сам оппозиционер.



Накауне Германия ответила на запросы России о Навальном перед его вылетом на родину. Представитель министерства юстиции ФРГ сообщил, что Москве, в частности, передали протокол допроса берлинской прокуратуры. Теперь в ведомстве ждут, что российские власти незамедлительно предпримут все необходимые шаги для расследования преступления против оппозиционера – сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle. Ранее российская Генпрокуратура утверждала, что Берлин по существу не ответил ни на один из запросов по обстоятельствам отравления.