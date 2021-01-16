Соответствующий документ разместил у себя в твиттере сам оппозиционер.
Накауне Германия ответила на запросы России о Навальном перед его вылетом на родину. Представитель министерства юстиции ФРГ сообщил, что Москве, в частности, передали протокол допроса берлинской прокуратуры. Теперь в ведомстве ждут, что российские власти незамедлительно предпримут все необходимые шаги для расследования преступления против оппозиционера – сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle. Ранее российская Генпрокуратура утверждала, что Берлин по существу не ответил ни на один из запросов по обстоятельствам отравления.
ЕСПЧ коммуницировал жалобу на отказ возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального
Соответствующий документ разместил у себя в твиттере сам оппозиционер.