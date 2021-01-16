Пациенты с онкологическими заболеваниями остро нуждаются в вакцинации от коронавируса – онколог

Пациенты с онкологическими заболеваниями остро нуждаются в вакцине от коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» детский гематолог-онколог, член-корреспондент РАН Алексей Масчан.

«Онкологические пациенты являются особо уязвимой группой в отношении тяжелого течения коронавирусной инфекции и частой смертности. Зачастую у этих пациентов снижен иммунитет, у них инфекция либо течет очень тяжело, либо они, в отличие от здоровых людей, не могут освободиться от вируса. Испытание вакцины «Спутник» у онкологических пациентов — то, что нужно обязательно делать. Исследования иммунитета, который возникает после вакцинации «Спутником», показывает, что эта вакцина очень хорошая и ею надо прививаться вне всякого сомнения», – сказал он.

А.Масчан добавил, что окончательные результаты исследований будут понятны через 6-8 месяцев.

В России готовятся исследовать вакцину «Спутник V» против коронавируса на людях с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн. Как ожидается, в испытаниях примут участие 250 человек. По словам специалиста, еще ни в одной стране подобных исследований не проводилось, пока онкологическим пациентам в вакцинации отказано.

В России прививочная кампания от коронавируса началась 5 декабря. Ранее Минздрав одобрил применение «Спутника V» для пожилых людей.