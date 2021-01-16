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15:05, 16 января 2021

Чиновники администрации Петербурга провели рейд по барам и ресторанам

Им запрещено работать с 23 часов до 6 утра.

Рейд провели чиновники, представители Роспотребнадзора, Следственного комитета, полиции и МЧС. По итогам проверки приостановили работу четырех точек общепита в центре Петербурга. После 23 часов оказались открыты для посетителей ресторан на Невском проспекте, бар, кальянная и кафе-бар. Помещения этих заведений опечатали опечатаны. Сотрудники Следственного комитета зарегистрировано четыре материала проверок по фактам возможного «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В одном из заведений изъяли алкоголь, который продавали без лицензии. За нарушение режима повышенной готовности в отношении 83 посетителей ночных заведений составили административные протоколы. Чиновники зафиксировали нарушения противоэпидемических мер. В некоторых заведениях персонал не использовал средства индивидуальной защиты, не были представлены журналы термометрии и дезинфекции. В одном из заведений отсутствовал обязательный для работы организаций в период пандемии стандарт безопасной деятельности. В отношении владельцев заведений, не приостановивших деятельность в ночное время, ведется работа по возбуждению административных производств по статьям, предусматривающим штраф в размере до трехсот тысяч рублей на юридических лиц. Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что число нарушений запрета на работу баров и ресторанов в ночное время в последнее время существенно снизилось.

Добавим, по числу умерших на 100 тысяч населения за все время пандемии Петербург занимает первое место в России.



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