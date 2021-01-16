Германия ответила на запросы России об Алексее Навальном перед его вылетом на родину

Представитель министерства юстиции ФРГ сообщил, что Москве, в частности, передали протокол допроса берлинской прокуратуры. Теперь в ведомстве ждут, что российские власти незамедлительно предпримут все необходимые шаги для расследования преступления против Навального – сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle. Ранее российская Генпрокуратура раскритиковала ответ Германии, утверждая, что Берлин по существу не ответил ни на один из запросов по обстоятельствам отравления.

Рассчитывать на появление уголовного дела не стоит, считает глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что для этого и ранее было достаточно поводов. Гимади отметил, что с самими ответами, которые Берлин направил Москве, он ознакомиться не успел.

Навальный должен вернуться в Россию уже завтра. Федеральная служба исполнения наказаний пообещала предпринять все действия по задержанию оппозиционера до решения о замене условного срока на реальный. Речь идет о деле «Ив Роше». Претензии ведомства связаны с тем, что оппозиционер не явился на регистрацию в московскую инспекции, так как находился в Берлине.

